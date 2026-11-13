दो बूंद खून से 12 साल पहले ही चल जाएगा हार्ट अटैक के खतरे का पता, एरा यूनिवर्सिटी ने तैयार की खास मशीन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। हार्ट अटैक कोई अचानक नहीं आता, बल्कि शरीर में एक छिपा हुआ प्रोटीन मालिक्यूल सीरम ‘एडमा’ हार्ट अटैक आने से 10-12 साल पहले ही बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एरा यूनिवर्सिटी ने वह मशीन बना ली है, जो सिर्फ दो बूंद खून से ‘एडमा’ की जांच कर सकेगी।

इस शोध को पेटेंट भी करा लिया गया है। इस मशीन से हिडन रिस्क मार्कर्स की पहचान हो सकेगी। इस शोध को मरीज तक पहुंचाने के लिए चेन्नई की एक कंपनी के साथ का सहयोग लिया जा रहा है। शुक्रवार को एरा यूनिवर्सिटी में इंडियन सोसाइटी आफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के तत्वावधान में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर पांचवें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आइएसपीएमकान-2026) का आयोजन किया गया। उपकुलपति प्रो. फरजाना महदी ने बताया कि अभी दिल का हाल जानने के लिए तक सिर्फ कोलेस्ट्राल और लिपिड की जांच होती थी, लेकिन 50 प्रतिशत ऐसे मरीज हैं, जिनका कोलेस्ट्राल बढ़ा ही नहीं, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है।