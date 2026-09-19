यूपी में बिजली संकट कम हुआ: रात की कटौती अब सिर्फ आधे घंटे, 3 दिन में 3300 मेगावाट उत्पादन

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। तीन दिन में कई तापीय परियोजनाओं से लगभग 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ने से रात में बिजली का संकट काफी हद तक घट गया है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन का दावा है कि अब रात में गांव से लेकर कस्बों में लगभग आधे घंटे ही बिजली की कटौती की जा रही है।

उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक मौसम में बदलाव के साथ ही कुछ और यूनिटों के चालू हो जाने से बिजली आपूर्ति की स्थिति सामान्य हो जाएगी। कोयले की उपलब्धता घटने, तापीय परियोजनाओं में तकनीकी दिक्कतों के साथ ही नेपाल आपदा के मद्देनजर पिछले 15 दिनों से रात में बरकरार बिजली का संकट अब दूर होता दिख रहा है। पिछले तीन दिनों में कई यूनिटों से फिर उत्पादन शुरू होने के कारण लगभग 33 मेगावाट बिजली की उपलब्धता बढ़ गई है।

तीन दिन में 3300 मेगावाट बढ़ा उत्पादन, 27,163 मेगावाट पहुंची बिजली आपूर्ति शुक्रवार को 660 मेगावाट की घाटमपुर व 200 मेगावाट की ओबरा की यूनिट भी चालू हो गई। दूसरे राज्यों से बैंकिंग (बिजली का आदान-प्रदान) के जरिए भी लगभग 2400 मेगावाट बिजली मिल रही है। हालांकि, पावर एक्सचेंज से रात में बिजली बमुश्किल दो-चार सौ मेगावाट ही मिल पा रही है।