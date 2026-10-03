मथुरा के दिग्गज नेता पंडित श्याम सुंदर शर्मा की कांग्रेस में वापसी, मांट से आठ बार रहे विधायक

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तीन बार कैबिनेट मंत्री रहे मथुरा के दिग्गज नेता पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। मथुरा के मांट से आठ बार विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ और पत्रकार रजत टंडन भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मथुरा की मांट विधानसभा सीट से आठ बार विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा ने कांग्रेस में वापसी की है। पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा ने कांग्रेस का हाथ थामने के बाद कहा कि लोग जाति और धर्म की बात करते है लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो मानववाद की बात करते है।

पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि एक फिल्म आई थी बागवान उसमें कहता है ये बुड्ढा किस काम का, आज मैं कहता है ये बुड्ढा बहुत काम का है। उन्होंने कहा कि में स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, तिवारी कांग्रेस बनी तो भ्रमवश तिवारी जी के साथ चले गए। पिछली बार कम मार्जिन से मैं हार गया, राजनीति का मतलब है सेवा और ये सोच सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। लोग जाति और धर्म की बात करते है लेकिन राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो मानववाद की बात करते है।

उनके साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ भी कांग्रेस में हुई हैं। पत्रकार रजत टंडन भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि मुझे वो दिल्ली वापस चाहिए जिसमें में बड़ी हुई थी। मुझे ग्रीन क्लीन और सेफ दिल्ली चाहिए और वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। देश में एकमात्र नेता है जो ऑथेंटिक है वो है राहुल गांधी, उन्होंने कभी कैमरा के लिए आंसू नहीं बहाए।