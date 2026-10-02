कौन हैं आराधना मिश्रा ‘मोना’? जिन्हें मिली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की कमान, यूपी चुनाव 2027 के लिए बड़ा दांव

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को पार्टी में बड़ा फेरबदल कर दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मौजूद विधायक आराधना मिश्रा ‘मोना’ को चुना है। वहीं, इससे पहले यह जिम्मेदारी निभा रहे अजय राय को पदमुक्त कर दिया गया है। आराधना मिश्रा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाना पार्टी का बड़ा फैसला बताया जा रहा है, जिनसे आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है।

कौन है आराधना मिश्रा ‘मोना’? आराधना मिश्रा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा सीट रामपुर खास-244 की मौजूदा विधायक हैं, जिनको राजनीति पारिवारिक विरासत में मिली है। उनका यह तीसरा कार्यकाल है। आराधना मिश्रा का जन्म 20 अप्रैल, 1974 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, जो नौ बार के विधायक रहे हैं।

आराधना मिश्रा ने रामपुर खास सीट से पहली बार 2014 में उपचुनाव जीत कर विधायक बनीं थीं, जिसके बाद से 2017 में दूसरी और 2022 तीसरी बार विधायक चुनी गईं। आराधना मिश्रा की समाजसेवा, अध्ययन, दिव्यांगजन के कल्याण सम्बन्धी कार्य, पत्रकारिता आदि में विशेष रूचि रही है।

चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस का बड़ा दांव उत्तर प्रदेश में मात्र दो विधायकों वाली पार्टी के रूप में पहचान रखने वाली कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अजय राय को 2023 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, जिनकी नेतृत्व में पार्टी ने 6 सांसद पाए।

हालांकि, विस चुनाव को लेकर पार्टी ने किसी ऐसे चेहरे को चुनना चाहा, जो सियासी जमीन पर किसी वट वृक्ष की तरह पकड़ रखता हो। इस नजरिए से आराधना मिश्रा ‘मोना’ का नाम कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट में ऊपर आया, क्योंकि एक ही सीट से तीन बार विधानसभा तक पहुंचना कांग्रेस के अन्य नेताओं में खूबी नहीं मिली। साथ ही, आराधना के पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत रही है।