सपा विधायक समेत पांच करीबियों के बयानों के बाद आजम खां से होगी पूछताछ, वित्तीय लेन-देन पर होगा सवाल

आदित्य तिवारी, लखनऊ : रामपुर के जौहर ट्रस्ट को कंपनियों के माध्यम से मिले करोड़ों रुपये के डोनेशन का स्रोत पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब पूर्व मंत्री आजम खां से पूछताछ करेगा। इसके लिए ईडी की टीम मंगलवार को रामपुर जेल जाएगी।

जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों और आजम खां के करीबियों के बयान दर्ज करने के बाद अब एजेंसी उनके बयान के आधार पर वित्तीय लेन-देन की कड़ियां जोड़ने की तैयारी में है। जांच में एस एंड ए समेत 11 फर्म के माध्यम से जौहर यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपये का डोनेशन दिए जाने की जानकारी सामने आई है। ईडी इस रकम के स्रोत और ट्रस्ट तक पहुंचने के माध्यम की पड़ताल कर रही है।

ईडी जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के तहत संबंधित कंपनियों, बैंक खातों और ट्रस्ट के बीच हुए लेन-देन का ब्योरा जुटा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि डोनेशन की रकम कहां से आई और इसे किन माध्यमों से जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया। इसके लिए ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ कर उनके बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है।

इस मामले में आजम खां के करीबी सालिम से अब तक दो बार पूछताछ हो चुकी है। तीसरी बार सालिम को बुलाया गया है। सालिम आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का कामकाज देखता रहा है। एजेंसी की जांच के दायरे में आजम खां के एक अन्य करीबी अनवर की भूमिका भी है। अनवर से भी 14 अक्टूबर को पूछताछ हो सकती है।