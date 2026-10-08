रामपुर क्वालिटी बार प्रकरण: कोर्ट नहीं पहुंचे सभी आरोपित; अब 22 को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जमीन कब्जाने में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मुकदमे में आजम खां समेत 13 लोग आरोपित हैं। आजम खां रामपुर जेल से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में उपस्थित हुए, लेकिन कुछ आरोपित न आने से आरोप तय नहीं हो सके। अब 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

प्रकरण में 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 2014 में सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम ने जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह पत्नी फात्मा को 1200 रुपये किराये पर दिलवा दी थी। बाद में बेटे को भी सहकिरायेदार दिखाया।