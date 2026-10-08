जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खां के करीबी सालिम से ED ने 8 घंटे की पूछताछ, असंतुष्ट जवाब के बाद फिर भेजा समन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को आजम खां के करीबी सालिम से करीब आठ घंटे पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान सालिम की ओर से दिए गए कुछ जवाबों से जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। ए एंड एस फर्म के दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों और उसके बयानों में अंतर से जुड़े बिंदुओं पर भी उससे सवाल किए गए। ईडी ने उसे आगे की पूछताछ के लिए तीसरी बार तलब किया है।

सालिम से ट्रस्ट की गतिविधियों, चंदे की रकम और जौहर यूनिवर्सिटी में कराए गए निर्माण कार्यों से जुड़े लेनदेन के बारे में जानकारी ली गई। जांच एजेंसी ने उसके सामने कुछ दस्तावेज रखकर उनसे संबंधित जानकारी मांगी। दस्तावेजों में दर्ज विवरण के आधार पर उसकी भूमिका और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को समझने का प्रयास किया गया। पूछताछ के दौरान सामने आए बयानों और दस्तावेजों का मिलान भी किया जा रहा है। इससे पहले ईडी ने सालिम से 30 सितंबर को पूछताछ कर चुकी है। गुरुवार की पूछताछ को इसी जांच की अगली कड़ी माना जा रहा है। वहीं ट्रस्ट के दो पदाधिकारी बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। गुरुवार को भी ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

मामले में ईडी ने मंगलवार को सपा विधायक नसीर अहमद खान से करीब सात घंटे पूछताछ की थी। उनसे ट्रस्ट में उनकी भूमिका, चंदे और यूनिवर्सिटी में कराए गए निर्माण कार्यों से जुड़े सवाल किए गए थे। इससे पहले आजम खां के करीबी सीए और एक ठेकेदार से भी पूछताछ कर बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सीए को कुछ दस्तावेजों के साथ दोबारा तलब किया गया है।