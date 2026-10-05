आजम खान के CA से ED ने 8 घंटे की पूछताछ, मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी के दो ट्रस्टियों से भी होगी पड़ताल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सपा नेता आजम खान के सीए दीपक गोयल से करीब आठ घंटे पूछताछ की।

सूत्रों के अनुसार, चंदे की रकम, ट्रस्ट के लेनदेन और सरकारी ठेकेदारों से जुड़े निर्माण कार्यों को लेकर उनसे कई सवाल किए गए। पूछताछ में सीए ने कुछ फैसले और लिखापढ़ी आजम खान के दबाव में किए जाने की बात दोहराई। ईडी ने उनसे संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर तलब किया जा सकता है।

ईडी ने रामपुर में दर्ज 26 मुकदमों को आधार बनाकर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अगस्त महीने में जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खां से जुड़े 10 ठिकानों पर हुई छापेमारी में कई दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे।