लखनऊ की IT सिटी और वरुण विहार स्कीम में अब LDA करेगा भूमि अधिग्रहण, किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा मिलेगा पैसे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुलतानपुर रोड और किसान पथ के पास प्रस्तावित आइटी सिटी व वरुण विहार योजना में एलडीए अब भूमि का अधिग्रहण करेगा। 3490 एकड़ की आवासीय योजना में से आधी भूमि प्राधिकरण किसानों से लैंड पूलिंग नियम के तहत हासिल कर चुका है।

1000 एकड़ सरकारी विभागों की है जिसका पुनर्ग्रहण होगा। शेष भूमि के लिए यदि किसान लैंड पूलिंग के तहत आगे नहीं आते हैं तो उसका अधिग्रहण किया जाएगा। आइटी सिटी आवासीय योजना को लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से धरातल पर उतारना था, इसमें जमीन देने वाले किसानों को विकसित भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, करीब 1600 एकड़ भूमि आवासीय योजना के लिए मिल चुकी है, वहीं 800 एकड़ भूमि देने के लिए किसान तेजी से आगे नहीं आ रहे।