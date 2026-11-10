आजम खान को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में ED, शुक्रवार को कोर्ट में दे सकती है अर्जी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री आजम खान को राहत नहीं मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी तेज कर दी है। ईडी इस सप्ताह शुक्रवार को गाजियाबाद स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। अदालत से अनुमति मिलने पर आजम खान को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय लाकर पूछताछ की जाएगी।



दरअसल, दो पैन कार्ड के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आते ही ईडी ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए आजम खान और उनके अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इसके बाद ईडी ने भी मामले के कानूनी पहलुओं का अध्ययन शुरू कर दिया है।