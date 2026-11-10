भरोसा जीतकर आतंकी टास्क सौंपते हैं पाकिस्तानी हैंडलर्स, विदेशी फंडिंग से युवाओं की भर्ती का नेटवर्क खंगाल रही ATS

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों सामने आई आतंकी गतिविधियों और धमकी भरे संदेशों के मामलों में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) अब विदेशी फंडिंग, आतंकी संगठनों के संपर्क और युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की टाइमिंग की पड़ताल कर रहा है।

जांच एजेंसियों के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राना भाई जैसे विदेशी हैंडलर किस तरह स्थानीय युवाओं तक पहुंच बना रहे हैं और उन्हें रेकी, धमकी तथा हमले जैसे टास्क देने के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं।



जांच में यह भी देखा जा रहा है कि विदेशी हैंडलर पहले युवाओं से संपर्क बनाते हैं, फिर छोटी रकम या अन्य प्रलोभन देकर उनका भरोसा जीतते हैं और इसके बाद संवेदनशील स्थानों की रेकी अथवा किसी व्यक्ति को निशाना बनाने जैसे टास्क सौंपते हैं।

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेकी करने के आरोप में 30 अक्टूबर को गिरफ्तार तीन युवकों और एक किशोर के मामले में इसी पहलू को प्रमुखता से खंगाला जा रहा है। आरोप है कि पंजाब से आए युवक विदेशी हैंडलर राना भाई के संपर्क में थे। उन्हें पुलिस या सेना के जवान की हत्या अथवा सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हमले का टास्क दिया गया था। रेकी का वीडियो बनाकर विदेशी हैंडलर को भेजने के बदले तीन लाख रुपये देने का लालच दिए जाने की बात भी सामने आई थी।



एटीएस यह पता लगाने में जुटी है कि क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल वालेट, बैंक खातों और दूसरे माध्यमों से भुगतान हुए या नहीं। यह भी देखा जा रहा है कि अलग-अलग टास्क के लिए रकम पहले दी जाती थी या काम पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता था। कानपुर से गिरफ्तार अंकित शंखवार के फर्जी ई-मेल आइडी नेटवर्क की जांच में भी विदेशी संपर्क और भुगतान का पहलू महत्वपूर्ण है।