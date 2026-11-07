दीवाली पर घर लौटने की होड़, लखनऊ के बस अड्डों पर उमड़ी भीड़; पांच रूटों पर उतारी गईं ई-बसें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीवाली पर लोगों को घर पहुंचाने के लिए परिवहन निगम ने लखनऊ से 900 बसों का बेड़ा सड़क पर उतारा। बसों का संचालन राजधानी से विभिन्न शहरों के बीच लगातार चल रहा है। शुक्रवार को लखनऊ के तीनों बस अड्डों से 18 शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गई। इन बसों की सुविधा उन अधिकांश यात्रियों को मिली जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि महानगरों से ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचे थे। उन्हें बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, रूपईडीहा, डुमरियागंज, बस्ती, आजमगढ़ आदि जिलों के लिए रवाना किया गया।

दीपोत्सव के पहले दिन शुक्रवार को लखनऊ क्षेत्र में सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक एक लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री मशीन में दर्ज की गई। अतिरिक्त बसों की सेवाएं 17 नवंबर तक यात्रियों को मिलेंगी। इसके लिए परिवहन निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जहां यात्री बसों की ताजा स्थिति पता करके सफर को और आसान बना सकते है। शुक्रवार को लखनऊ से सबसे ज्यादा यात्री गोरखपुर और सुलतानपुर के लिए रवाना किए गए।

बस स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी तो ईवी बसें रूट पर भेजी गई। इनमें आलमबाग बस टर्मिनल से प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, कानपुर और गोरखपुर जाने वाले यात्रियों को ईवी से भेजा गया है। लंबी दूरी की ट्रेनों से चारबाग रेलवे स्टेशन उतरने वाले यात्रियों को रोडवेज बसों की सुविधा आलमबाग बस टर्मिनल पर मिलेगी।