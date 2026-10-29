दीपावली पर रेलवे का तोहफा: गोरखपुर-बांद्रा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, लखनऊ से भी मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे दीपावली की भीड़ को देखते हुए बांद्रा से एक और आठ नवंबर और गोरखपुर से लखनऊ होकर बांद्रा के लिए दो व नौ नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

ट्रेन नंबर 09083 स्पेशल बांद्रा से एक एवं आठ नवंबर को सुबह 4:30 बजे चलकर बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर होकर अगले दिन ऐशबाग से दोपहर 1: 30 बजे रवाना होकर बाराबंकी, गोंडा ,बस्ती के रास्ते गोरखपुर शाम 7: 30 बजे पहुंचेगी।