दीपावली पर रेलवे का तोहफा: गोरखपुर-बांद्रा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, लखनऊ से भी मिलेगी सुविधा
रेलवे ने दीपावली की भीड़ को देखते हुए बांद्रा और गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ...और पढ़ें
HighLights
दीपावली भीड़ के लिए बांद्रा-गोरखपुर विशेष ट्रेनें चलेंगी।
ट्रेनें 1, 2, 8 और 9 नवंबर को लखनऊ से गुजरेंगी।
यात्रियों को त्योहार पर यात्रा में मिलेगी अतिरिक्त सुविधा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे दीपावली की भीड़ को देखते हुए बांद्रा से एक और आठ नवंबर और गोरखपुर से लखनऊ होकर बांद्रा के लिए दो व नौ नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलाएगा।
ट्रेन नंबर 09083 स्पेशल बांद्रा से एक एवं आठ नवंबर को सुबह 4:30 बजे चलकर बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर होकर अगले दिन ऐशबाग से दोपहर 1: 30 बजे रवाना होकर बाराबंकी, गोंडा ,बस्ती के रास्ते गोरखपुर शाम 7: 30 बजे पहुंचेगी।
वापसी में 09084 स्पेशल दो एवं नौ नवंबर को गोरखपुर से रात 10: 45 बजे चलकर ऐशबाग से सुबह 4:25 बजे होते हुए बांद्रा अगले दिन दोपहर 1:35 बजे पहुंचेगी।
बैग चोरी
सुलतानपुर-एलटीटी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे सुलतानपुर निवासी संजय निषाद का बैग लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म छह से चोरी हो गया। उनको कुछ दिन बाद नौकरी ज्वाइन करने कनाडा जाना है। बैग में कोट और कई जरूरी कागज थे।
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उनकी शिकायत पर जांच शुरू हुई तो पता चला कि प्लेटफार्म छह और सात पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। स्टेशन पुनर्विकास के तहत कैमरों को हटा दिया गया है।
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