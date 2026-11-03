दीपावली और छठ पर चंडीगढ़ और रानी कमलापति स्टेशन के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए चंडीगढ़ और रानी कमलापति के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों के संचालन से वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को राहत मिलेगी।

ट्रेन 04510 चंडीगढ़–पटना स्पेशल छह नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 :00 बजे चलकर अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर एवं हरदोई होते हुए आलमनगर स्टेशन से अगले दिन सुबह 10:40 बजे और उतरेटिया से 11:10 बजे होते हुए सुलतानपुर के रास्ते रात 9:15 बजे पटना पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन 04509 स्पेशल पटना से सात नवंबर को रात 11:15 बजे चलकर उतरेटिया से अगले दिन सुबह 8:58 बजे, आलमनगर से 9:30 बजे होते हुए चंडीगढ़ रात 9:40 बजे पहुंचेगी। इसी तरह 01663 स्पेशल रानी कमलापति से सात नवंबर को शाम 6:45 बजे चलकर विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर होते हुए लखनऊ अगले दिन सुबह 6:20 बजे पहुंचेगी।