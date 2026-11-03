दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे की सौगात, पंजाब से बिहार के लिए चलेंगी चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

इन ट्रेनों के परिचालन से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। रेल सूत्रों के अनुसार लुधियाना-सहरसा, लुधियाना-पूर्णिया, लुधियाना-कोलकाता तथा सरहिंद-सहरसा-अंबाला कैंट के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

04656/04655 लुधियाना-सहरसा-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल लुधियाना से छह, नौ एवं 11 नवंबर को 17.35 बजे खुलकर अगले दिन 23.50 बजे सहरसा पहुंचेगी।

वापसी में 04655 सहरसा से आठ, 11 एवं 13 नवंबर को 03.50 बजे खुलकर अगले दिन 08.35 बजे लुधियाना पहुंचेगी। यह ट्रेन बरौनी, हाजीपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद और यमुनानगर जगाधरी होकर चलेगी।

04660/04659 लुधियाना-पूर्णिया-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल लुधियाना से पांच एवं नौ नवंबर को 12 बजे खुलेगी और अगले दिन 21.30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। वापसी में 04659 पूर्णिया से छह एवं 10 नवंबर को 23.30 बजे खुलेगी और तीसरे दिन 06.50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।