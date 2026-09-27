IAS अफसर का पद छोड़ने के बाद दिव्या मित्तल ने तय किया आगे क्या करना है, इस दिन खोलेंगी सस्पेंस

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश कैडर की अफसर रहीं दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और उनके प्रशंसक भी उनके अगले कदम के बारे में जानना चाह रहे हैं।

IAS की नौकरी छोड़कर दिव्या मित्तल क्या करेंगी यह एक गूढ़ प्रश्न है। वो विदेश या देश में नौकरी करेंगी या फिर किसी बिजनेस में हाथ आजमाएंगी। अभी छुट्टी मना रही दिव्या मित्तल के किसी कोचिंग में पढ़ाने की संभावना है। अपने काम के जरिए पहचान बनाने वाली दिव्या मित्तल अब आगे क्या करेंगी, इसका उनके लाखों फॉलोअर्स को इंतजार है।

दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को इस्तीफा दिया था, जिसको सरकार ने 14 सितंबर को स्वीकार कर लिया। अब अपने जीवन की नई पारी शुरू करने जा रही हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। आगे क्या करना है? मैंने पढ़ा:

"बच्चे छोटे हैं। अब घर।"

"अच्छा पैकेज मिलेगा। वापस विदेश।"

"IAS पर किताब लिखी है। कोचिंग।"

"टिकट पक्का हो गया होगा। राजनीति।"

29 सितंबर, सुबह 8:30 बजे।

बताऊंगी। 🙏

दिल्ली में 23 नवंबर, 1983 को जन्मीं दिव्या मित्तल मूलरूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए किया। लंदन में जेपी मोर्गन की नौकरी छोड़कर भारत लौटीं और सिविल सेवा में आईं। उनकी मां का नाम सरोज मित्तल है। दिव्या मित्तल 2012 में आईपीएस और 2013 में 68वीं रैंक हासिल कर दिव्या आईएएस अफसर बनीं। उनकी दो बेटियां अद्विका और अव्याना ढिल्लों हैं।