'प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो-बढ़े चलो', इस्तीफा स्वीकार होते ही आया दिव्या मित्तल का पहला रिएक्शन
Divya Mittal | यूपी काडर की 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। दिव्या ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। Divya Mittal | यूपी काडर की वर्ष 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा 14 सितंबर को सरकार की तरफ से मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया।
दिव्या मित्तल का इस्तीफा 15 सितंबर यानी मंगलवार को प्रभावी माना जाएगा। बता दें कि उन्होंने 15 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए दिव्या मित्तल ने लिखा, 'पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो'।
— Divya Mittal (@divyamittal_IAS) September 14, 2026
30 अगस्त को दिव्या मित्तल ने दिया था इस्तीफा
दिव्या ने 30 अगस्त को व्यक्तिगत कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और जीवन के नए लक्ष्यों का हवाला देते हुए स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया था। प्रदेश सरकार ने इसे केंद्र सरकार को भेजा दिया था। उनका त्यागपत्र केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने स्वीकार कर लिया है।
दिव्या को मई 2026 में देवरिया के डीएम के पद से हटाकर राजस्व विभाग में अपेक्षाकृत कम महत्व के विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया था। वे तभी से असहज बताई जा रही थीं। उनको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा उनके मीरजापुर से विधान सभा चुनाव लड़ने की भी है।