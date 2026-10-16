दीपालवी से पहले यूपी के यात्रियों को बड़ी राहत: दिल्ली-वाराणसी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, होंगे 20 कोच

जागरण संवाददाता, लखनऊ। त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्या और लोगों को सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे शनिवार को दिल्ली-वाराणसी के बीच आरक्षित विशेष एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कर रहा है। यह ट्रेन लखनऊ होकर आवागमन करेगी।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया, ट्रेन संख्या 04032 दिल्ली-वाराणसी विशेष एक्सप्रेस शनिवार को और वापसी में 18 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 04031 एक-एक फेरे के लिए संचालित होगी।

दिल्ली से रात्रि 21:10 बजे चलकर नई दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर व हरदोई होते हुए लखनऊ स्टेशन पर सुबह 06:30 बजे आगमन व 06:40 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद ट्रेन अयोध्या कैंट स्टेशन पर प्रातः 09:40 बजे आगमन व 09:45 बजे प्रस्थान कर जौनपुर जंक्शन पर दोपहर 13:10 बजे आगमन व 13:12 बजे प्रस्थान करके दोपहर 15:00 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी।