RBI का नया निर्देश: अब जितनी ठगी की रकम उतना ही होगी फ्रीज, पूरा खाता नहीं

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ। साइबर ठगी की रकम किसी बैंक खाते में पहुंचने के बाद अब पूरा खाता फ्रीज नहीं किया जाएगा। फ्राड की रकम के नाम पर पूरा बैंक खाता फ्रीज होने से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) ने बैंकों को नई व्यवस्था के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब शिकायत में जितनी ठगी की रकम होगी, उतना ही फ्रीज किया जाएगा। पूरे खाते को बंद रखने की स्थिति में तत्काल उसे खोलने की कार्रवाई करनी होगी।



राजधानी में पांच हजार खाते फ्रीज

दरअसल, साइबर ठगी की शिकायत मिलने पर कई मामलों में बैंक पूरे खाते पर रोक लगा देते थे। इसका असर उन खाताधारकों पर पड़ता था, जिनका ठगी से कोई लेना-देना नहीं होता था। खाते में अपनी मेहनत की रकम होने के बावजूद वह न तो पैसे निकाल पाते थे और न ही सामान्य लेनदेन कर पाते थे। पीड़ितों को साइबर क्राइम सेल और बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई मामलों में महीनों तक खाता अनफ्रीज नहीं हो पाता था।

जनवरी से अब तक पांच हजार से अधिक लोगों के बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। इनमें साइबर ठगी से जुड़े खातों के साथ ऐसे आम लोग भी शामिल हैं, जिनके खातों में संदिग्ध रकम पहुंचने के बाद कार्रवाई हुई। साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर आलोक राव के मुताबिक, पुलिस सीधे किसी व्यक्ति का पूरा खाता फ्रीज नहीं करवाती थी।

पीड़ित की आनलाइन शिकायत के आधार पर बैंक स्तर से खाते पर रोक लगाई जाती थी, लेकिन अब आरबीआइ की नई गाइडलाइन के बाद शिकायत मिलने पर पुलिस और बैंक के अधिकारियों के बीच समन्वय से संबंधित रकम को ही फ्रीज करने पर जोर दिया जा रहा है। जांच में रकम के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने पर उसे रिलीज भी किया जा रहा है।