राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ताइवान की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी क्रिएटिव सेंसर इंक. उत्तर प्रदेश में 1141 करोड़ रुपये का निवेश कर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेंसर मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करेगी। कंपनी के इस प्रस्तावित निवेश से प्रदेश में 1200 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें स्थानीय इंजीनियरों और प्रबंधन पेशेवरों के लिए 200 से अधिक उच्च कौशल वाले रोजगार शामिल हैं।

कंपनी के अध्यक्ष यूजीन हुआंग ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात कर निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी कार्यप्रणाली और निवेश अनुकूल नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहे विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित निवेश का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार निवेशकों को सुरक्षित वातावरण और हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यीडा क्षेत्र में विकसित हो रही 300 एकड़ की ताइवान सिटी और प्रस्तावित सेमीकंडक्टर इकाई का भी उल्लेख किया।

2030 तक 250 मिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी की इकाई स्थापित होने से प्रदेश के आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर तकनीकी कौशल और विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा।