राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सहारनपुर से चुनावी रैलियों की शुरूआत करेगी। सहारनपुर की रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस संदर्भ में शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम व कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद से रैली की तैयारियों की जानकारी ली।

उससे पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने वर्चुअल बैठक में परिसीमन से जुड़े संशोधन विधेयक के विरोध की रणनीति तय की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ भी शामिल थीं। पार्टी की महासचिव ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को परिसीमन से जुड़े संशोधन विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी।

शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस कान्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भाजपा संविधान से नफरत करती है। सत्ता में आते ही भाजपा ने अपने कैबिनेट के फैसलों से उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें गिराईं। मणिपुर व गोवा में बहुमत न होते हुए भी सरकारें बना लीं। फिर विधायकों की खरीद-फरोख्त करके कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकारें गिराईं।