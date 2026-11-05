कांग्रेस की बड़ी चुनावी तैयारी, 20 नवंबर के बाद 'वोट चोरी' के खिलाफ यूपी में करेगी ताबड़तोड़ रैलियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्य में चुनावी अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में 20 नवंबर के बाद पार्टी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में रैलियों के आयोजन की रणनीति तय की है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस को रैलियों के स्थल के चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में 37 वर्षों से सत्ता से दूर चल रही कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पहली नवंबर को आयोजित रैली के बाद पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में भी रैलियों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है।

इसे लेकर पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ व कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद को राज्य में रैलियों के आयोजन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष प्रियंका गुप्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बुधवार को महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रसोई गैस 128 प्रतिशत महंगी हो गई है। इसी प्रकार आटा, चीनी, तेल व अन्य खाद्य पदार्थ कई गुणा महंगे हुए हैं।