राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लिए कांग्रेस 10 दिसंबर से चुनावी रैलियों की शुरुआत करेगी। चुनाव प्रचार अभियान को लेकर होने वाली रैलियों की शुरुआत सिद्धार्थनगर या सहारनपुर से की जाएगी।

पार्टी फिलहाल इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है। वहीं सपा के साथ गठबंधन में सीट बंटवारे पर सोमवार को सीटों की एक सूची प्रसारित होने पर चर्चाएं शुरू हो गईं। कांग्रेस ने इस प्रसारित सूची को गलत बताया है।



प्रदेश में चुनावी अभियान को लेकर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम व प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ वंचित समाज व बौद्ध मतदाताओं के मद्देनजर सिद्धार्थनगर से रैलियों का आगाज करने के पक्ष में हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद अपने क्षेत्र सहारनपुर में पहली रैली आयोजित करना चाहते हैं। इससे पहले चुनाव प्रचार समिति और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश मुख्यालय में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सोमवार को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में हुई बैठक में प्रदेश के नेताओं को चुनाव प्रचार समिति व प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के लिए नेताओं के नाम भेजने को कहा गया है।