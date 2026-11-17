राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि असलम शेख और बीवी श्रीनिवास को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।



कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। स्क्रीनिंग कमेटी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों पर विचार करेगी और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भूमिका निभाएगी।