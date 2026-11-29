राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति और राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दोनों समितियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। दोनों समितियां तत्काल प्रभाव से काम करेंगी।

प्रदेश चुनाव समिति की कमान प्रदेश अध्यक्ष अराधना मिश्रा मोना को सौंपी गई है। इसके अलावा समिति में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद, विधायक दल के नेता वीरेंद्र चौधरी, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, सांसद किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमण सिंह, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पीएल पूनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल शास्त्री, बेगम नूर बानो, जफर अली नकवी, मो. मुकीम, रवि वर्मा, मीम अफजल, कमल किशोर कमांडो, प्रदीप माथुर, अनुग्रह नारायण सिंह, संजय कपूर, सोहेल अख्तर अंसारी, विवेक बंसल, दीपक सिंह, भगवती प्रसाद चौधरी, नकुल दुबे, हाजी इकराम कुरैशी, आलोक प्रसाद, देवेंद्र निषाद, सुप्रिया श्रीनेत को शामिल किया गया है।