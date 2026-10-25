'200 सीट हक है हमारा...', चुनाव से पहले लखनऊ में लगे कांग्रेस के बैनर; अखिलेश के सामने पेश की दावेदारी

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने यूपी की सियासत में सीट बंटवारे की चर्चा तेज कर दी है। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है- '200 सीट हक हमारा।' इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं।

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से सपा के सामने 200 सीटों की दावेदारी की चर्चा है। 403 सीटों वाली विधानसभा में इतनी सीटों की मांग गठबंधन के भीतर कांग्रेस की भूमिका को लेकर अहम सवाल खड़े करती है।