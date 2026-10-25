लखनऊ कोर्ट के पास अवैध चैंबरों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, विरोध में सड़क पर बैठे वकील

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कैसरबाग में रेजीडेंसी के पास अधिवक्ताओं की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए रविवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। मौके पर अवैध चैंबरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के विरोध में कुछ अधिवक्ता सड़क पर बैठ गए हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

नगर निगम की टीम चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने में जुटी है। जिला न्यायालय और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, फुटपाथ और नालों पर अतिक्रमण कर बनाए गए चैंबरों और दुकानों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

मई और अगस्त में भी हुई थी कार्रवाई अधिवक्ताओं के अवैध चैंबरों के खिलाफ इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। 17 मई को नगर निगम ने हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया था। उस दौरान चिह्नित 72 अतिक्रमणों में से 14 को हटाया जा सका था। हंगामे के कारण अभियान रोकना पड़ा था।

इसके बाद 30 अगस्त को नगर निगम की टीम ने दोबारा कार्रवाई करते हुए चैंबरों और दुकानों को ध्वस्त किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हटाए गए थे। नगर निगम ने कार्रवाई के बाद इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी प्रस्तुत की थी।