'बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव का तथ्यों से दें जवाब', कार्यसमिति की बैठक में गरजे CM योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय होने का संदेश दिया। उन्होंने संगठन की ताकत बूथ स्तर तक मजबूत करने, सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने और विपक्ष के नकारात्मक प्रचार का तथ्यों के साथ जवाब देने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसकी विशिष्ट पहचान विचारधारा, मूल्य और आदर्श हैं। इन्हीं के लिए कार्यकर्ता मान-अपमान की चिंता किए बिना निष्ठा से काम करता है। जाति के नाम पर समाज को बांटने वालों से सतर्क करते हुए उन्होंने कहा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं।

योगी ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार के कामकाज का लाभ तभी राजनीतिक ताकत में बदलेगा, जब उसकी जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचेगी। उन्होंने जिलाध्यक्षों, विधायकों, जिला व विधानसभा प्रभारियों को सरकार की उपलब्धियों तथा पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलनात्मक पुस्तिकाएं प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

बूथ पर सोशल मीडिया टीम रहे सक्रिय कार्यकर्ताओं से इनका अध्ययन कर जनता के बीच संवाद स्थापित करने को कहा, ताकि विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव और गलतफहमियों का जवाब तथ्यों के साथ दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने के लिए प्रदेश के 1.63 लाख सक्रिय बूथों से प्रतिदिन विकास कार्यों की सकारात्मक कहानियां साझा करने का आह्वान किया। कहा कि हर मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ पर सोशल मीडिया की सक्रिय टीम हो।

योगी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को महत्वपूर्ण बताते हुए छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कमल साथी एप पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर पात्र मतदाताओं की पहचान करने और 18-19 वर्ष के युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया। सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से अभियान की नियमित समीक्षा करने को कहा।