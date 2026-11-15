गोरखपुर में बनेगी उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, 19 नवंबर को CM योगी करेंगे शिलान्यास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 19 नवंबर को गोरखपुर में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पहले इसका शिलान्यास दो नवंबर को होना था, किंतु मुख्यमंत्री ने दूसरे कार्यक्रमों के कारण इसे स्थगित कर दिया था।

कैंपियरगंज क्षेत्र में करीब 50 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर 491 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। निर्माण कार्य दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 19 को शिलान्यास का समय मिलने के बाद वन विभाग कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है।

सीएम योगी ने की थी घोषणा मुख्यमंत्री ने छह सितंबर 2024 को कैंपियरगंज क्षेत्र में गोरखपुर में प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस वर्ष 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम को स्वीकृति दी गई थी।

विश्वविद्यालय में वानिकी एवं औद्यानिकी के साथ वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि वानिकी (एग्रोफारेस्ट्री), फल एवं बागवानी जैसे विषयों की पढ़ाई और शोध की सुविधा विकसित की जाएगी। इन कोर्सों का होगा संचालन यहां स्नातक (बीएससी), परास्नातक (एमएससी), पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने की योजना है। इससे वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को विशेषज्ञता हासिल करने के अवसर मिलेंगे।