अमेठी के 96 गांवों में बनेंगे अत्याधुनिक खेल मैदान, ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई उड़ान

देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अब मैदान के अभाव में भटकना नहीं पड़ेगा। प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिले की 13 ब्लॉकों के 96 गांवों व न्याय पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा, जहां लगभग सभी खेलों का अभ्यास किया जा सकेगा। जिसमें कबड्डी, एथलेटिक्स, अखाड़ा, बैटमिंटन, रनिंग ट्रैक आदि बनाया जाएगा। इसके बनने से खिलाड़ियों को भागदौड़ व खेलने-कूदने में काफी सहूलियत मिलेगी।

खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी ग्रामीणांचल के खिलाड़ियों में प्रतिभा होने पर भी वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसकी प्रमुख वजह नियमित अभ्यास की कमी है। जिले के अधिकांश गांवों में खेल मैदान ही नहीं हैं। ऐसे में ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर नहीं पाती है। खेल को बढ़ावा देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की पहल व युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मनरेगा व क्षेत्र पंचायत से कराया जाने वाला यह कार्य युवाओं व खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम होगा।

खेल मैदान निर्माण होने से युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। उन्हें अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। खेल का मैदान इस तरह से विकसित किया जाएगा कि जहां हर तरह के खेल हो सकें। जिले में 13 विकास खंडों में 65 खेल मैदान बनाए जा चुके हैं, जिसमें समतलीकरण, साफ-सफाई, रनिंग ट्रैक आदि का कार्य कराया जाना है, जबकि 96 खेल मैदान को चिन्हित किया गया है। जिस पर जल्द कार्य शुरू कराया जाएगा।