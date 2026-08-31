यूपी के 61 शिक्षकों को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार, सीएम योगी करेंगे सम्मानित, आपके जिले से कौन? देखें लिस्ट

जिला नाम पद विद्यालय

आगरा संगीता शर्मा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय धनौली अकोला

अलीगढ़ अमर सिंह प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बहरावद अतरौली

अंबेडकरनगर राम मिलन गुप्ता सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च विद्यालय नसीरपुर छितौना

अमरोहा गीता वर्मा सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय चौबारा गजरौला

अयोध्या पंकज कुमार द्विवेदी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ठेऊंगा सोहावल

आजमगढ़ प्रदीप कुमार सिंह सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरवपुर कोयलसा

बहराइच प्रीती मिश्रा सहायक अध्यापक पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवापदुम पयागपुर

बलिया अजीत कुमार श्रीवास्तव सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमाबाद मुरली छपरा

बलरामपुर सलमा खान सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय आदर्श नगर बलरामपुर

बाराबंकी राहुल कुमार शुक्ल प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बहुता त्रिवेदीगंज

भदोही उर्मिला देवी सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय खेमईपुर भदोही

बिजनौर रचना कपूर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगली छोईया हल्दौर

बदायूं किरन देवी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसौली अम्बियापुर

बुलंदशहर जूली मलिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्याना स्याना

चंदौली उषा सिंह सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सैदपुर शहाबगंज

चित्रकूट हरीशंकर त्रिपाठी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़चपा मानिकपुर

एटा ओमबीर सिंह प्रधानाध्यापक पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय (1-8) पिदौरा मारहरा

इटावा वीरेंद्र सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ताखा

फर्रुखाबाद गीता वर्मा सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय अमानाबाद कमालगंज

फतेहपुर आनंद कुमार मिश्र सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मलूकपुर ऐरायां

गौतमबुद्ध नगर अर्चना पांडेय सहायक अध्यापक कंपोजिट स्कूल पर्थला खंजरपुर बिसरख

गाजियाबाद ज्योत्सना गोस्वामी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ननकागढ़ी राजापुर

गाजीपुर संतोष कुशवाहा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्या मनिहारी

गोंडा सुनीत मित्र पांडेय प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय गोकुला नवाबगंज

गोरखपुर नवीन कुमार त्रिपाठी सहायक अध्यापक प्रथम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय उनवल बांसगांव

हमीरपुर नीतिराज सिंह प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय चुनकी का डेरा सुमेरपुर

हापुड़ शुचि त्यागी सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय पिपलैड़ा धौलाना

हरदोई विजया अवस्थी सहायक अध्यापक संविलियन विद्यालय मंसूरनगर पिहानी

हाथरस पल्लवी चतुर्वेदी सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सासनी (मुख्यमंत्री अभ्युदय) सासनी

जौनपुर संजय कुमार मिश्र प्रधानाध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय गरियांव मुंगरा बादशाहपुर

झांसी प्रीति श्रीवास्तव सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय पठाकरका बंगरा

कन्नौज सुमन लता यादव प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कुंवरपुर बनवारी छिबरामऊ

कानपुर देहात विनीत कुमार मिश्र सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंता रसूलाबाद

कानपुर नगर डा. कामायनी शर्मा सहायक अध्यापक संविलियन विद्यालय औरौताहरपुर ककवन

कासगंज धनंजय प्रताप सिंह प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर लाला कासगंज

कौशांबी सुमन कुशवाहा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर नेवादा

लखीमपुर खीरी प्रमोद कुमार प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रतासिया बेहजम

ललितपुर प्रीति गुप्ता प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय चौकी बस स्टैंड बिरधा

लखनऊ विनीता सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय अमेठी उर्दू गोसाईंगंज

महाराजगंज राजेश कुमार उपाध्याय सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारीगांव पनियरा

महोबा ओमप्रकाश तिवारी सहायक अध्यापक कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट बिलखी कबरई

मैनपुरी सीमा कुमारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय महटौली घिरोर

मऊ अनिल कुमार मौर्य सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलसेपुर रानीपुर

मेरठ प्रतिभा रानी भारती सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय हर्रा सरूरपुर

मीरजापुर दयानंद मिश्र प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिद्धी पहाड़ी

मुरादाबाद सुनीता रानी सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरसवां गौड़ भगतपुर

पीलीभीत सय्यदा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पिपरिया अगरु मरौरी

मुजफ्फरनगर आरती शर्मा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रुस्तमगढ़ सदर

प्रतापगढ़ डा. देवेंद्र सिंह सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय बरना बिहार

प्रयागराज राम लखन मौर्य सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरसा प्रतापपुर

रामपुर वैलेंटीना विक्टर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अहमद नगर रामपुर नगर

संभल बृजकिशोर प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय रसूलपुर गुन्नौर

शाहजहांपुर अरुण कुमार गुप्ता सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय धनौरा ददरौल

शामली दिनकर चौहान प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय गंगेरू-1 कांधला

श्रावस्ती अमिता टंडन प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय राजपुर रानी टंडवा

सिद्धार्थनगर महेश कुमार सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बूड़ा हरिहरपुर रानी

सीतापुर अतुल शर्मा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अडवेनिया ग्रांट एलिया

सोनभद्र मीरा सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गड़ईडीह चोपन

सुलतानपुर सत्येंद्र कुमार सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय साढ़ापुर प्रतापपुर कमैचा

उन्नाव प्रीति भारती सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवलगंज हसनगंज