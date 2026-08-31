मऊ के अनिल मौर्य को मिला राज्य शिक्षक पुरस्कार, विद्यालय में लाए क्रांतिकारी बदलाव

जागरण संवाददाता, मऊ। रानीपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दौलसेपुर के सहायक अध्यापक अनिल कुमार मौर्य की मेहनत रंग लाई और उनका चयन राज्य पुरस्कार के लिए किया गया है। इससे शिक्षकों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने अपने सरकारी विद्यालय की न सिर्फ तस्वीर बदली बल्कि छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों ने शैक्षिक, खेलकूद एवं योग प्रतियोगिताओं में जनपद से लेकर राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अनिल कुमार मौर्य की नियुक्ति चार मार्च 2003 को प्राथमिक विद्यालय लोहाटिकर-2 में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। उस समय विद्यालय में 45 विद्यार्थी पंजीकृत थे और औसत उपस्थिति करीब 20 रहती थी।

विद्यालय स्टाफ के साथ मिलकर उन्होंने अभिभावक संपर्क व शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया। परिणाम रहा कि वर्ष 2012-13 में नामांकन बढ़कर 173 एवं औसत उपस्थिति करीब 160 हो गई। वर्ष 2010 में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. चंद्रपाल ने निरीक्षण के दौरान विद्यालय के स्वच्छ परिसर एवं बेहतर छात्र उपस्थिति की सराहना की थी।

29 जुलाई 2013 को पदोन्नति के बाद वह उच्च प्राथमिक विद्यालय कोइर पहुंचे और समायोजन के बाद अक्टूबर 2013 में उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलसेपुर में कार्यभार ग्रहण किया। उस समय विद्यालय में 108 विद्यार्थी थे, जबकि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 में नामांकन बढ़कर 226 हो गया है।