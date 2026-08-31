आजमगढ़ के शिक्षक प्रदीप सिंह को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार, 5 सितंबर को राज्यपाल करेंगी सम्मानित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शिक्षा क्षेत्र कोयलसा स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरोपुर में कार्यरत शिक्षक प्रदीप सिंह का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के धौरहरा गांव निवासी प्रदीप सिंह ने अपने 25 वर्ष के सेवाकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

इस दौरान उन्हें कई बार विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया गया है। अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह को दिया। शासन से जारी सूची में प्रदीप सिंह का नाम आठवें नंबर पर है।

प्रदीप सिंह ने बताया कि जिस विद्यालय में वह शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वह आजमगढ़ जिले के अच्छे विद्यालयों में शामिल है। यहां के बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी विद्यालय के बच्चे शानदार प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लेते हैं।