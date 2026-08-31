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आजमगढ़ के शिक्षक प्रदीप सिंह को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार, 5 सितंबर को राज्यपाल करेंगी सम्मानित

By Mohan Pratap RaoEdited By: Abhishek sharma
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:22 PM (IST)

आजमगढ़ के कोयलसा स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरोपुर के शिक्षक प्रदीप सिंह का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए ...और पढ़ें

भैरोपुर के शिक्षक प्रदीप सिंह का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है।

 भैरोपुर के शिक्षक प्रदीप सिंह का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है।

HighLights

  1. शिक्षक प्रदीप सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु चुना गया।

  2. राज्यपाल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर करेंगे सम्मानित।

  3. आजमगढ़ के भैरोपुर विद्यालय में 25 वर्ष से कार्यरत।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शिक्षा क्षेत्र कोयलसा स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरोपुर में कार्यरत शिक्षक प्रदीप सिंह का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के धौरहरा गांव निवासी प्रदीप सिंह ने अपने 25 वर्ष के सेवाकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

इस दौरान उन्हें कई बार विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया गया है। अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह को दिया। शासन से जारी सूची में प्रदीप सिंह का नाम आठवें नंबर पर है।

प्रदीप सिंह ने बताया कि जिस विद्यालय में वह शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वह आजमगढ़ जिले के अच्छे विद्यालयों में शामिल है। यहां के बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी विद्यालय के बच्चे शानदार प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लेते हैं।

प्रदीप सिंह का राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन होने पर अंबेडकर नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ सिंह ने फोन कर बधाई दी। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष अजय सिंह, शिक्षक मनोज दूबे, नागेंद्र दूबे, पुल्ली पांडेय, पवन सिंह, पंकज, देवेंद्र सिंह, विजय प्रताप यादव समेत अनेक शिक्षकों और शुभचिंतकों ने भी बधाई और शुभकामनाएं दीं है।