CM योगी का बड़ा तोहफा: 357 एक्सरे-टेक्नीशियन समेत 818 युवाओं को सैंपेंगे जॉइनिंग लेटर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 818 चयनित अभ्यर्थियों को शनिवार को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में विभिन्न विभागों के चयनित 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि 797 अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं व आयुष विभाग के चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे।