अब लखनऊ के जनभवन में कर सकेंगे चार धाम की यात्रा, गंगोत्री-यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के होंगे दिव्य दर्शन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यदि आप चारधाम, कैलाश मानसरोवर, प्रयागराज एवं काशी से गंगासागर की यात्रा की गहन अनुभूति करना चाहते हैं। भारत की महान सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना के प्रति हृदय में स्पंदन और गहरी जिज्ञासा है तो राजभवन स्थित जनभवन पधारें।

यहां कैलाश धाम के प्रतीक स्वरूप भगवान शिव की प्रतिमा, प्रतीकात्मक मानसरोवर और चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की मार्बल प्रतिकृतियां मंत्रमुग्ध कर देंगी। परियोजना की लंबाई 110 मीटर तथा कैलाश से गंगासागर तक अधिकतम ऊंचाई छह मीटर है।

एक वर्ष में पूर्ण हुई इस परियोजना में करीब 1,000 टन पत्थरों (बोल्डर्स) का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76 वें जन्म दिवस पर जन भवन परिसर में निर्मित ‘गंगासागर नमो नमः’ परियोजना का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकार्पण किया।

6000 पौधे लगाए गणमान्यों ने गंगा सागर नमो नमः का भ्रमण किया। शिव डमरू फाउंटेन के समीप निर्मित गंगासागर में गंगाजल अर्पित कर गंगा आरती की गई। 17 प्रकार के वृक्षों के कुल 40 पौधे तथा लगभग 100 विभिन्न प्रकार की झाड़ियों के 6,000 पौधे लगाए गए।

आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जन भवन के विद्यार्थियों एवं राजकीय बाल गृह (बालिका), सिंधी खेड़ा की बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। बच्चों ने ‘गंगा धराय शिव गंगा धराय’, ‘कर लो-कर लो चारों धाम’ तथा ‘गंगा तेरा पानी अमृत’ गीतों का सामूहिक गायन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।