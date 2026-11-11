CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, भैया दूज पर अभ्यर्थियों के चेहरे पर लौटी सालों की मेहनत की चमक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी नौकरी के लिए किसी ने तीन वर्ष तक तैयारी की तो किसी ने पांच वर्ष तक लगातार मेहनत की। बुधवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति पत्र मिला तो उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर कामयाबी की चमक थी।

भैया दूज के दिन नियुक्ति पत्र ने अभ्यर्थियों के लिए इस त्योहार को और खास बना दिया। सीतापुर के विवेक सिंह, गोरखपुर की अंकिता सिंह और पीलीभीत के धीरज कुमार के लिए यह सिर्फ नौकरी मिलने का मौका नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत सफल होने का दिन था।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र पाए सीतापुर के विवेक सिंह ने बताया कि तीन साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। मेहनत रंग लाई और चयन प्रक्रिया में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। गोरखपुर की अंकिता सिंह की तीन साल की तैयारी के बाद उनका सपना पूरा हुआ।