मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला का किया दर्शन, परमहंस को देंगे श्रद्धांजलि
CM Yogi Adityanath in Ayodhya: हनुमानगढ़ी परिसर में मुख्यमंत्री ने राजूदास के आश्रम पर उनके साकेतवासी गुरु महांत संतरामदास को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद ...और पढ़ें
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राम कथा पार्क के निकट हेलीपैड पर उतरा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर
हेलीपैड से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए प्रस्थान
जागरण संवददाता, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रामनगरी पहुंचे। राम कथा पार्क के निकट हेलीपैड पर उतरने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में राम लला का दर्शन-पूजन किया। उनका यहां आज महंत परमहंस को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है।
हनुमानगढ़ी परिसर में मुख्यमंत्री ने राजूदास के आश्रम पर उनके साकेतवासी गुरु महांत संतरामदास को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राम मंदिर परिसर में रामलला का दर्शन-पूजन किया।
मुख्यमंत्री रविदास मंदिर के साकेतवासी महांत बनवारीपति दिवाकर को श्रद्धांजलि देने रविदास भी गये। वह दिगंबर अखाड़ा में राम मंदिर आंदोलन के पर्याय रहे दिग्गज संत महांत रामचंद्रदास परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह सरयू के संत तुलसीदास घाट तट पर स्थित परमहंस की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अयोध्या में ढाई घंटा से अधिक समय व्यतीत करने के बाद रामकथापार्क के सामने के ही हेलीपैड से तीसरे पहर तीन बजे लखनऊ वापसी की उड़ान भरेंगे।