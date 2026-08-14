Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला का किया दर्शन, परमहंस को देंगे श्रद्धांजलि

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:40 PM (IST)

    CM Yogi Adityanath in Ayodhya: हनुमानगढ़ी परिसर में मुख्यमंत्री ने राजूदास के आश्रम पर उनके साकेतवासी गुरु महांत संतरामदास को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे राम कथा पार्क के निकट हेलीपैड पर उतरा उनका हेलीकॉप्टर

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे राम कथा पार्क के निकट हेलीपैड पर उतरा उनका हेलीकॉप्टर

    HighLights

    1. राम कथा पार्क के निकट हेलीपैड पर उतरा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

    2. हेलीपैड से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए प्रस्थान

    जागरण संवददाता, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रामनगरी पहुंचे। राम कथा पार्क के निकट हेलीपैड पर उतरने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में राम लला का दर्शन-पूजन किया। उनका यहां आज महंत परमहंस को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है।

    हनुमानगढ़ी परिसर में मुख्यमंत्री ने राजूदास के आश्रम पर उनके साकेतवासी गुरु महांत संतरामदास को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राम मंदिर परिसर में रामलला का दर्शन-पूजन किया।

    मुख्यमंत्री रविदास मंदिर के साकेतवासी महांत बनवारीपति दिवाकर को श्रद्धांजलि देने रविदास भी गये। वह दिगंबर अखाड़ा में राम मंदिर आंदोलन के पर्याय रहे दिग्गज संत महांत रामचंद्रदास परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह सरयू के संत तुलसीदास घाट तट पर स्थित परमहंस की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अयोध्या में ढाई घंटा से अधिक समय व्यतीत करने के बाद रामकथापार्क के सामने के ही हेलीपैड से तीसरे पहर तीन बजे लखनऊ वापसी की उड़ान भरेंगे।

    यह भी पढ़ें- 'सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने 1947 में देश का कर दिया विभाजन', बंटवारे पर सीएम योगी का दर्द

    यह भी पढ़ें- विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस, मौन जुलूस के बहाने कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेगी भाजपा