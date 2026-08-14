'सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने 1947 में देश का कर दिया विभाजन', बंटवारे पर सीएम योगी का दर्द

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। सीएम योगी ने शुक्रवार को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इतिहास से सीख लेने पर जोर देते हुए कहा कि भारत में बल, बुद्धि और वैभव की कभी कोई कमी नहीं थी, फिर भी देश को सदियों की गुलामी का दंश झेलना पड़ा।

सीएम योगी ने कहा, 'वर्ष 1947 में देश का विभाजन, विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। यह शर्मनाक कृत्य सत्ता के प्रति अति आतुर कांग्रेस ने किया, जिस पर इस देश ने आंखें बंदकर विश्वास किया था।'

