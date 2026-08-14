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    'सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने 1947 में देश का कर दिया विभाजन', बंटवारे पर सीएम योगी का दर्द

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:43 PM (IST)

    सीएम योगी ने 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर कहा कि 1947 में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया। ...और पढ़ें

    सीएम योगी बोले- भारत की गुलामी का कारण आंतरिक मतभेद और षड्यंत्र थे।

    सीएम योगी बोले- भारत की गुलामी का कारण आंतरिक मतभेद और षड्यंत्र थे।

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। सीएम योगी ने शुक्रवार को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इतिहास से सीख लेने पर जोर देते हुए कहा कि भारत में बल, बुद्धि और वैभव की कभी कोई कमी नहीं थी, फिर भी देश को सदियों की गुलामी का दंश झेलना पड़ा।

    सीएम योगी ने कहा, 'वर्ष 1947 में देश का विभाजन, विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। यह शर्मनाक कृत्य सत्ता के प्रति अति आतुर कांग्रेस ने किया, जिस पर इस देश ने आंखें बंदकर विश्वास किया था।'

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    मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें अक्सर यह सोचकर आश्चर्य होता है कि आखिर यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी के पीछे का मुख्य कारण क्या था? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास शक्ति, बुद्धि या धन-धान्य की कोई कमी रही हो। दुनिया में हमसे ज्यादा बलशाली, वैभवशाली और बुद्धिमान कोई नहीं था।"

    सीएम योगी ने गुलामी के दो मुख्य कारणों को चिह्नित करते हुए कहा, "हमारा देश मुख्य रूप से दो वजहों से गुलाम हुआ- पहला, हमारे अपने आपसी अंतर्विरोध और दूसरा, बाह्य व आंतरिक षड्यंत्र। जब समाज में जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन और अंतर्विरोध पनपता है, तो षड्यंत्रकारियों को अपनी चालों में सफल होने का अवसर मिल जाता है। भारत के भीतर षड्यंत्रकारी इसीलिए सफल हुए, जिसका अंतिम दुष्परिणाम देश की गुलामी के रूप में सामने आया।"

    सीएम योगी ने समाज से अतीत की गलतियों से सीख लेने, आपसी मतभेदों को मिटाने और देश की एकता व अखंडता को सर्वोपरि रखने की अपील की।

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