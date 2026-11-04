योगी सरकार का बुंदेलखंड को बड़ा तोहफा, इसी माह से शुरू होगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का काम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चित्रकूट धाम को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी माह शुरू कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एमकेसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का चयन किया है।