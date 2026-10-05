यूपी में सीटों की हिस्सेदारी से पहले शक्ति प्रदर्शन करेंगे चिराग, रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर जुटेंगे कार्यकर्ता-समर्थक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत सीटों में हिस्सेदारी मांगने की तैयारी कर रही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब शक्ति प्रदर्शन कर राजनीतिक संदेश देने जा रही है।

इसके लिए पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की छठवीं पुण्यतिथि पर आठ अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे।

भाजपा के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन के साथी दल अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर हैं। जनता दल यूनाईटेड के साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी यहां सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अब तक प्रदेश में कई बार दौरा कर चुके हैं और संगठन काे मजबूत करने की कवायद हो रही है।