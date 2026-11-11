छठ की छटा: सजने लगे गोमती के घाट, लक्ष्मण मेला स्थल पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे CM योगी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व इस बार 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ शुरू होगा। चार दिवसीय पर्व को लेकर शहर के विभिन्न घाटों पर तैयारियां तेज हो गई हैं।

लक्ष्मण मेला स्थल स्थित छठ घाट पर नगर निगम की ओर से साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। व्रती महिलाओं के लिए वेदी (सुशोभिता) बनाई जा रही हैं। गोमती तट पर टेंट, रोशनी और सजावट की तैयारियां भी चल रही हैं।



अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि लक्ष्मण मेला स्थल पर 15 और 16 नवंबर को 43वां छठ महापर्व आयोजित होगा। 15 नवंबर को शाम चार बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व की शुरुआत करेंगे।

लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी समेत 100 से अधिक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आयोजन का समापन होगा। समाज की ओर से प्रशासन से घाटों पर सुरक्षा, यातायात, जल पुलिस, स्टीमर, फागिंग और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।



चार दिन ऐसे मनाया जाता है छठ पर्व



आदिल नगर निवासी रंजन सिंह ने बताया कि 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ व्रत की शुरुआत होगी। इस दिन घर और पूजन स्थल की साफ-सफाई कर शुद्धता के साथ स्नान और भोजन किया जाता है। 14 नवंबर को खरना होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर, रोटी आदि का प्रसाद तैयार करती हैं। कुछ स्थानों पर इसी दिन छोटी छठ भी मनाई जाती है।