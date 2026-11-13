छठ महापर्व का आगाज: लखनऊ के 110 घाटों पर सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम, अपर नगर आयुक्त ने लिया जायजा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय-खाय के साथ हो गई है। पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए नगर निगम ने शहर के 110 घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इनमें 47 प्रमुख और 63 छोटे घाट शामिल हैं। घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल से लेकर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन तक के प्रबंध किए गए हैं।

नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रमुख घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर नदी और घाटों से काई, जलकुंभी और अन्य अपशिष्ट हटाए गए हैं।