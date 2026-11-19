राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को सपा-कांग्रेस की बी-टीम बताए जाने पर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे बिजनौर से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि दूसरों पर बी-टीम का ठप्पा लगाने के बजाय अपनी राजनीतिक विफलताओं पर ध्यान देना चाहिए।

चंद्रशेखर ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा...सामाजिक परिवर्तन मोर्चा न किसी की बी-टीम है और न किसी के इशारे पर राजनीति करता है। हमारी अपनी विचारधारा, संघर्ष और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान है। हमारा उद्देश्य बहुजन समाज के हक, सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बहुजन समाज और आम जनता की टीम है। हमें किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। हमारा राजनीतिक भविष्य जनता तय करेगी, सत्ता में बैठे लोग नहीं। और हां, अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर बी-टीम का ठप्पा लगाने के बजाय आप बिजनौर से चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है।