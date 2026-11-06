जनगणना नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब प्राइवेट संस्थानों के शिक्षकों और बैंक कर्मचारियों की भी लगेगी ड्यूटी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना के लिए प्रगणकों की तैनाती का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और निजी प्रतिष्ठानों के लिपिकों व अधिकारियों को भी प्रगणक बनाया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने इसके लिए जनगणना नियम में संशोधन कर प्रगणकों की नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश शासन ने पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रमुख सचिव एसवीएस रंगा राव ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि संशोधित नियमों के तहत अब सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थानों, सोसायटियों तथा न्यासों के शिक्षकों को प्रगणक बनाया जा सकेगा।