ECI में विवाद की खबरों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का UP दौरा स्थगित, मेरठ-वाराणसी में Gen-Z से होना था संवाद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग के भीतर कथित मतभेद और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर उठे सवालों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का उत्तर प्रदेश में मेरठ और वाराणसी का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है।

मेरठ में शुक्रवार 25 सितंबर को निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी 2.0) एवं ईसीआइनेट का क्षेत्रीय सम्मेलन और युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम होना था। वाराणसी में भी मुख्य चुनाव आयुक्त का 28 सितंबर को 'जेन-जी' के साथ संवाद प्रस्तावित था। अब दोनों ही कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और एसआइआर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पिछले दिनों प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 से ज्यादा बार फैसलों और आदेशों पर लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है।

विचार-विमर्श में अलग-अलग मत होना असामान्य नहीं संधू व जोशी के मुताबिक उनकी जानकारी के बिना ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई फैसले लिए और आदेश जारी किए गए। इसको लेकर विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफा देने की मांग की है। हालांकि आयोग यह सफाई दे रहा है कि आंतरिक विचार-विमर्श में अलग-अलग मत होना असामान्य नहीं है।