राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कंपनी को स्क्रैप का ठेका मिलने के बाद भी उसका काम आसान नहीं था। आरोप है कि ठेके से जुड़ी प्रक्रिया में अड़ंगा डालकर पटना में तैनात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) रमेश कुमार ने कंपनी संचालक अंकुर शर्मा से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इ

सकी शिकायत पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की लखनऊ एंटी करप्शन ब्रांच ने जाल बिछाया और मंगलवार शाम वृंदावन कॉलोनी में तीन लाख रुपये लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में खास बात यह है कि बिहार में तैनात अधिकारी रिश्वत लेने के लिए लखनऊ पहुंचा था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ ने लखनऊ और रायबरेली स्थित उसके ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, तलाशी में संदिग्ध दस्तावेज और नकदी भी मिली है।