राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। चीन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर नेपाली युवती को अवैध रूप से भेजने के मामले में सात साल से फरार चल रहे आरोपित कुलदीप उर्फ कुलदीप कपूर को सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआइ की टीम ने बुधवार को बागपत के बड़ौत स्थित बिनौली रोड से उसे पकड़ा। आरोपित के विरुद्ध दिल्ली की अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सात जुलाई 2017 को इस मामले में रोशन फर्नांडो, कुलदीप कपूर और अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने एक नेपाली युवती को चीन में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाया था। इसके एवज में उससे अलग-अलग किस्तों में एक लाख रुपये लिए गए। इसके बाद युवती को अन्य लोगों के साथ चीन भेज दिया गया। वहां उसे एक विनिर्माण फैक्ट्री में काम पर लगाया गया था।