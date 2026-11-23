राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा सामाजिक समीकरणों को सजाना शुरू कर दिया है। डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर छह दिसंबर को बसपा लखनऊ में बड़ा जमावड़ा करेगी।

पार्टी सर्वसमाज में पकड़ बढ़ाकर चुनाव में ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की रणनीति पर बढ़ेगी। बसपा की शुरुआती चाल देखकर लगता है कि पार्टी पिछला फार्मूला यानी ब्राह्मण, मुस्लिम एवं दलित को वरीयता देकर चुनाव में उतरेगी।

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में सभा कर नौ सीटों पर प्रत्याशियों का नाम जारी किया। टिकट में पार्टी ने सवर्ण, ओबीसी, दलित एवं मुस्लिम सभी समीकरणों को मजबूत करने का प्रयास किया है।