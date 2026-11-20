जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे बिल्डर राजेश कुमार पर जमीन बेचने के नाम पर महिला से आठ लाख रुपये लेने और धमकाने का आरोप है। डीसीपी साउथ मो. मुश्ताक के आदेश पर निगोहां पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।



अलीगंज सेक्टर-के निवासी प्रेरणा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में वह प्लाट खरीदना चाहती थीं। इसी दौरान रियल एस्टेट कंपनी डीएसआरजी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश कुमार से संपर्क हुआ। राजेश ने बताया कि उन्होंने शेरपुर लवल में साइट शुरू की है।

प्रेरणा को जमीन पसंद आने पर चार हजार वर्गफुट का सौदा आठ लाख रुपये में तय हुआ।उन्होंने 7.50 लाख रुपये आरटीजीएस से और शेष 50 हजार रुपये दिए। प्रेरणा का आरोप है कि रुपये लेने के बाद राजेश ने चार हजार की जगह दो हजार वर्गफुट जमीन का बैनामा किया।