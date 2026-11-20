राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही कश्मकश के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सीपीआइ (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की अलग-अलग मुलाकातों से राजनीति गर्मा गई है। चर्चा है कि इन मुलाकातों में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। हालांकि किसी की तरफ से इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया है।

दीपांकर भट्टाचार्य, उत्तर प्रदेश सचिव सुधाकर यादव, पोलित ब्यूरो सदस्य रामजी राय और एन. साई बालाजी के साथ गुरुवार को सपा मुख्यालय पर अखिलेश से मिले थे। बाद में सीपीआई (माले) के एक्स हैंडल पर पोस्ट में कहा गया कि मुलाकात में नेताओं ने उप्र में बन रहे राजनीतिक हालात की जानकारी ली।

अहम मुद्दों पर की चर्चा इंडी गठबंधन को मजबूत करने और राजनीतिक बदलाव के लिए चुनाव को एक बड़े जन आंदोलन में बदलने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं सपा प्रमुख ने भी एक्स पर फोटो पोस्ट कर मुलाकात काे विशेष बताया। वहीं शुक्रवार को संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मिले। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि सपा प्रमुख को अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण दिया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की।